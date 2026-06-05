Сейчас идет третья фаза клинических исследований.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Первую российскую вакцину от аллергии на пыльцу березы планируют зарегистрировать в сентябре 2026 года. В это же время она появится на отечественном рынке, заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.

По ее словам, это первая в мире рекомбинантная генно-инженерная аллерговакцина. В сентябре должны дать временное регистрационное удостоверение на вакцину. А постоянное выдадут после окончание третьей фазы клинического исследования. Документы на это удостоверение намерены подать в конце 2027-го. В июле этого года будут подведены итоги исследований. Но уже сейчас можно сказать о безопасности и хорошей переносимости вакцины.

«Используем мы «Аллергарду» в той дозировке, которая доказала максимальную эффективность - это 80 миллиграммов», - цитирует слова эксперта РИА Новости.

Вакцину необходимо будет использовать пять раз в осенние месяцы перед началом сезона пыления.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину от менингита зарегистрируют в ближайшие месяцы. Препарат разработали Санкт-Петербургский институт вакцин и сывороток и предприятие Федерального медико-биологического агентства России.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.