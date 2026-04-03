Жителям напомнили о мерах предосторожности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Туман в Татарстане, в том числе в Казани, продолжится до утра 4 апреля. В ГУ МЧС России по Татарстану напомнили о мерах предосторожности.

Водителям советуют избегать лишних перестроений, обгонов и опережений. Стоит помнить, что туман искажает восприятие расстояния, поэтому нужно увеличить дистанцию и снизить скорость. Резкие торможения опасны. При необходимости остановки необходимо снижать скорость плавно. По возможности следует отказаться от дальних поездок. А пешеходам нужно соблюдать повышенную осторожность при переходе дорог и нахождении вблизи них.

Ранее сообщалось, что из-за тумана ряд рейсов, следовавших в Казань, ушли на запасные аэродромы. Были задержаны несколько рейсов, вылетавших из столицы Татарстана.

