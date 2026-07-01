Общество
1 июля 13:30
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«Вечерняя Казань»

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Кого в России обяжут носить спасательные жилеты

Пока что единых обязательных требований для использования SUP-досок нет.

Кого в России обяжут носить спасательные жилеты

Автор фото: МЧС России

Обязать сапбордистов надевать спасательные жилеты из-за участившихся трагедий на воде предлагают в МЧС. Об этом пишет Shot.

Напомним, пока что SUP-доски относятся к спортивному инвентарю, поэтому единых обязательных требований для их использования нет. Руководитель Западного инспекторского отделения ГИМС ГУ МЧС России по Московской области Олег Павлов заметил, что поэтому сначала нужно закрепить правовой статус сапбордов и определить отвечающий за них надзорный орган.

Также предлагается ввести обязательное ношение спасательных жилетов, запретить выход на сапбордах в зоны судового хода и ввести дистанцию максимально допустимого удаления от берега.

Ранее сообщалось, что в Татарстане на Волге перевернулся сапборд: ребёнок и пытавшийся его спасти мужчина утонули. Спасательных жилетов на погибших не было.

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