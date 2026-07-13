Общество
13 июля 23:44
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«Вечерняя Казань»

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Количество завещаний в Казани резко выросло

Наследственные документы все чаще оформляют более молодые горожане.

Количество завещаний в Казани резко выросло

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В 2025 году количество завещаний в Татарстане выросло почти на 5%. Было удостоверено 16,2 тысячи документов. По этому показателю Татарстан стал первым в ПФО, пишет РБК, ссылаясь на данные нотариата.  

Самый большой рост количества завещаний показала Казань - сразу на 20%. При этом в сельских районах республики число оформленных наследственных документов выросло незначительно, на 5-7%.  

По большей части завещания оформляют  татарстанцы в возрасте 55-75 лет. По словам специалистов, все чаще по поводу последней воли обращаются более молодые жители республики в возрасте 35-50 лет.  В основном это те, у кого есть ипотечные обязательства, собственный бизнес или несовершеннолетние дети.

Ранее сообщалось, что в 2027 году страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца будут проиндексированы дважды — 1 февраля и 1 апреля. Об этом  сообщает RT со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Говырина.

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