Комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила — Роспотребнадзор
Защититься от укусов, по словам экспертов, поможет специальная аэрозоль и закрытая одежда.
Комары в России могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила — и защититься от этого помогут аэрозоли от насекомых и закрытая одежда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
В целях профилактики ведомство рекомендует использовать на природе разнообразные средства, отпугивающие насекомых, а в жилых помещениях использовать москитные сетки. Кроме того, эксперты рекомендуют следить за стоячей водой, оставленной на воздухе, а также избегать посещения заболоченной местности.
Отметим, что вирус лихорадки Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, преимущественно в южных регионах. Симптомами вируса являются высокая температура, головная боль, боль в мышцах — при их появлении необходимо сразу идти к врачу. Заболевание не передается от человека к человеку.
Ранее сообщалось, что из-за укусов комаров сотрудники аэропорта Антальи заставляли российских туристов проходить платное обследование, несмотря на наличие медицинских документов. Сотрудники аэропорта объясняли это тем, что укусы похожи на опасную сыпь — туристы же считают, что это схема «развода».
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.
Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.
Температуры достигнут +31 градуса.
Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.