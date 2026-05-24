Общество
24 мая 14:44
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила — Роспотребнадзор

Защититься от укусов, по словам экспертов, поможет специальная аэрозоль и закрытая одежда.

Комары в России могут переносить лихорадку Западного Нила — Роспотребнадзор

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Комары в России могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила — и защититься от этого помогут аэрозоли от насекомых и закрытая одежда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В целях профилактики ведомство рекомендует использовать на природе разнообразные средства, отпугивающие насекомых, а в жилых помещениях использовать москитные сетки. Кроме того, эксперты рекомендуют следить за стоячей водой, оставленной на воздухе, а также избегать посещения заболоченной местности.

Отметим, что вирус лихорадки Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, преимущественно в южных регионах. Симптомами вируса являются высокая температура, головная боль, боль в мышцах — при их появлении необходимо сразу идти к врачу. Заболевание не передается от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что из-за укусов комаров сотрудники аэропорта Антальи заставляли российских туристов проходить платное обследование, несмотря на наличие медицинских документов. Сотрудники аэропорта объясняли это тем, что укусы похожи на опасную сыпь — туристы же считают, что это схема «развода».

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ильсур Метшин сообщил о подготовке к саммиту Россия – АСЕАН

В мероприятии примут участие представители 11 стран, в числе которых будут главы государств.

Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу «положенца» Бургомистра

Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.