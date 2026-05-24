Защититься от укусов, по словам экспертов, поможет специальная аэрозоль и закрытая одежда.

Комары в России могут быть переносчиками лихорадки Западного Нила — и защититься от этого помогут аэрозоли от насекомых и закрытая одежда, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В целях профилактики ведомство рекомендует использовать на природе разнообразные средства, отпугивающие насекомых, а в жилых помещениях использовать москитные сетки. Кроме того, эксперты рекомендуют следить за стоячей водой, оставленной на воздухе, а также избегать посещения заболоченной местности.

Отметим, что вирус лихорадки Западного Нила регистрируется в России с 1999 года, преимущественно в южных регионах. Симптомами вируса являются высокая температура, головная боль, боль в мышцах — при их появлении необходимо сразу идти к врачу. Заболевание не передается от человека к человеку.

Ранее сообщалось, что из-за укусов комаров сотрудники аэропорта Антальи заставляли российских туристов проходить платное обследование, несмотря на наличие медицинских документов. Сотрудники аэропорта объясняли это тем, что укусы похожи на опасную сыпь — туристы же считают, что это схема «развода».

