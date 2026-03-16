Успешно пройдена проверка Росаккредитации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Комитет по стандарту халяль ДУМ Татарстана первым в России успешно прошел проверку Росаккредитации на соответствие требованиям ГОСТ Р 70402-2024, который устанавливает требования к органам по сертификации халяль. Стандарт начал действовать с 3 февраля, сообщили в ДУМ.

ГОСТ был разработан с учетом международных стандартов в сфере халяль. Таким образом, комитет ДУМ РТ пока что единственный орган по сертификации халяль в России, который получил государственную аккредитацию на работу.

Комитет проверяли на наличие системы управления качеством, процедур аудита халяль, механизмов контроля беспристрастности, изучалась компетентность персонала и все необходимые документы. Был проведен анализ внутренней структуры на наличие в организации аудиторов, технических экспертов по исламским вопросам, технических экспертов по сертификации халяль.

Соответствие ГОСТу гарантирует потребителям и зарубежным рынкам, что продукция с сертификацией комитета надежна.

Ранее сообщалось, что Таиланд стал первой страной, признавшей халяль-сертификаты из Татарстана. В стране проживает 3,5 миллиона мусульман, при этом страну ежегодно посещает около 40 миллионов туристов, для которых важны халяльные продукты и услуги.

