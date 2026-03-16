16 марта 13:45
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Комитет ДУМ Татарстана первым в России получил «халяльный» ГОСТ

Успешно пройдена проверка Росаккредитации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Комитет по стандарту халяль ДУМ Татарстана первым в России успешно прошел проверку Росаккредитации на соответствие требованиям ГОСТ Р 70402-2024, который устанавливает требования к органам по сертификации халяль. Стандарт начал действовать с 3 февраля, сообщили в ДУМ.

ГОСТ был разработан с учетом международных стандартов в сфере халяль. Таким образом, комитет ДУМ РТ пока что единственный орган по сертификации халяль в России, который получил государственную аккредитацию на работу.

Комитет проверяли на наличие системы управления качеством, процедур аудита халяль, механизмов контроля беспристрастности, изучалась компетентность персонала и все необходимые документы. Был проведен анализ внутренней структуры на наличие в организации аудиторов, технических экспертов по исламским вопросам, технических экспертов по сертификации халяль.

Соответствие ГОСТу гарантирует потребителям и зарубежным рынкам, что продукция с сертификацией комитета надежна.

Ранее сообщалось, что Таиланд стал первой страной, признавшей халяль-сертификаты из Татарстана. В стране проживает 3,5 миллиона мусульман, при этом страну ежегодно посещает около 40 миллионов туристов, для которых важны халяльные продукты и услуги.

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Нахулиганивший в пекарне татарстанец сядет на скамью подсудимых

Мужчина разбил витрину и поджег петарду.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Умер один из сооснователей радиостанции «Эхо Москвы»

Последние три года Сергей Игнатов боролся с онкологией.

Комитет Татарстана по охране ОКН
Прокуратура требует от владельцев привести в порядок здание на Ершова в Казани

Речь идет об исторически ценном объекте.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Пускать в университеты Татарстана начнут через МАХ

Внедрить цифровой ID уже попробовали девять вузов республики.

Госавтоинспекция Казани
В Казани водитель врезавшегося трамвая заявил, что вагон разогнался сам по себе

Маршрут № 7 врезался в маршрут № 1 и влетел в столб.

Аналитика

Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция

Средний доход сотрудников до вычетов достиг в России 140 тысяч рублей. Однако такая динамика отражает не рост зарплат, а их сегментацию: доходы растут неравномерно по отраслям и регионам. К тому же товары и услуги дорожают быстрее.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Сын вице-премьера России Альберт Хуснуллин накормит татарстанцев индюшатиной
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Эконом для богатых: в Казани растут продажи только жилья повышенной комфортности
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Татарстан подсел на «колеса»: спрос на лекарства растёт, цены — тоже
