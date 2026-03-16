Парламенту было рекомендовано одобрить законопроект.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять законопроект, вводящий штрафы до 10 миллионов рублей за нелегальный майнинг цифровой валюты. Об этом сообщает РИА Новости.

За майнинг цифровой валюты в регионах с соответствующим запретом хотят ввести штраф для физлиц в 100–150 тысяч рублей, для должностных лиц и предпринимателей – 300–800 тысяч, для юрлиц – 1-2 миллиона рублей. За майнинг без включения в реестр майнеров и с превышением лимита энергопотребления штраф для физлиц составит также 100–150 тысяч рублей.

Если не сообщить в налоговую службу данные о полученной в результате майнинга цифровой валюте и об адресе-идентификаторе, то хотят ввести штраф для физлиц в 100–200 тысяч рублей, для должностных лиц – 200–300 тысяч, для ИП – 300–400 тысяч, для юрлиц – 400–500 тысяч.

Если майнингом будут заниматься лица, не имеющие на это права в соответствии с законом о цифровых финансовых активах, то для должностных лиц предусмотрен штраф в 200–300 тысяч рублей, для ИП – 300–400 тысяч рублей, для юрлиц – 400–500 тысяч рублей.

За повторные нарушения штраф для физлиц вырастет до 1-1,5 миллиона рублей, для должностных лиц и ИП – до 3-5 миллионов, для юрлиц – до 5–10 миллионов рублей.

Ранее говорилось, что полный запрет на майнинг действует в десяти регионах: Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Частичный запрет введён на отдельных территориях трёх регионов: в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае — в пики энергопотребления.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.