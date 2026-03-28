Общество
28 марта 10:25
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Конкурс для бизнеса «Инвестор года» стал официальным в Татарстане

Раньше его проводили в формате клуба, а теперь закрепили на уровне республики. Власти считают, что это сделает награду более престижной.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Кабинет министров Татарстана подписал постановление, которое придало конкурсу «Инвестор года» республиканский статус. Если раньше мероприятие проходило в рамках встреч Клуба инвесторов, то теперь оно официально закреплено на уровне правительства.

Власти региона подчеркивают, что присвоение официального статуса делает награду более значимой. Главная цель — отметить вклад предпринимателей в развитие экономики республики, а также стимулировать запуск новых проектов.

Регулярное поощрение бизнеса в Татарстане рассматривают как один из способов улучшить инвестиционный климат и сделать регион более привлекательным для партнеров. Самые успешные проекты теперь будут получать признание официально — на уровне правительства республики.

Ранее мы писали, что Татарстан стал самым перспективным регионом России по китайским инвестициям. В числе приоритетных сфер: электроника, авиация, промышленность, сельское хозяйство и нефтепереработка.

