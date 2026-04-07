В путь выступили более десяти легкомоторных самолетов.

Автор фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

Герои России летчики-космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков (родом из Бугульмы) отправились по гагаринскому маршруту в честь 65-летия первого полета человека в космос. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Всего вылетело более десяти легкомоторных самолетов. Экспедиция продолжится с 6 по 12 апреля. В составе экипажей также сотрудники ЦПК, пилоты авиации общего назначения из Московской, Ленинградской, Рязанской, Пензенской, Оренбургской, Вологодской, Саратовской областей, Республики Башкортостан и Чувашии, летчики ДОСААФ России. Летчикам предстоит пролететь более трех тысяч километров по маршруту, соединяющему ключевые места, связанные с биографией Юрия Гагарина: Саратовский аэроклуб, летное училище в Оренбурге, космодром Байконур. А 9 апреля они приземлятся на аэродроме Крайний в Байконуре. Там посетят исторические объекты космодрома, после чего 11 апреля вернутся в Саратов.

День космонавтики, 12 апреля, экипажи отметят в воздухе, совершив облет места приземления Гагарина. Потом пройдет церемония установки памятных табличек на Аллее космонавтов в аэропорту Гагарин. А после участники экспедиции посетят Парк покорителей космоса, разбитый на месте приземления первого космонавта планеты.

Ранее сообщалось, что в Казани с 8 по 10 апреля состоится донорская акция, приуроченная ко Дню космонавтики. Принять участие могут совершеннолетние студенты весом более 50 килограмм, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

