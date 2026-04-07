Общество
7 апреля 11:16
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Космонавт из Татарстана Рыжиков отправился по гагаринскому маршруту

В путь выступили более десяти легкомоторных самолетов.

Автор фото: Центр подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина

Герои России летчики-космонавты Роскосмоса Олег Скрипочка и Сергей Рыжиков (родом из Бугульмы) отправились по гагаринскому маршруту в честь 65-летия первого полета человека в космос. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Всего вылетело более десяти легкомоторных самолетов. Экспедиция продолжится с 6 по 12 апреля. В составе экипажей также сотрудники ЦПК, пилоты авиации общего назначения из Московской, Ленинградской, Рязанской, Пензенской, Оренбургской, Вологодской, Саратовской областей, Республики Башкортостан и Чувашии, летчики ДОСААФ России. Летчикам предстоит пролететь более трех тысяч километров по маршруту, соединяющему ключевые места, связанные с биографией Юрия Гагарина: Саратовский аэроклуб, летное училище в Оренбурге, космодром Байконур. А 9 апреля они приземлятся на аэродроме Крайний в Байконуре. Там посетят исторические объекты космодрома, после чего 11 апреля вернутся в Саратов.

День космонавтики, 12 апреля, экипажи отметят в воздухе, совершив облет места приземления Гагарина. Потом пройдет церемония установки памятных табличек на Аллее космонавтов в аэропорту Гагарин. А после участники экспедиции посетят Парк покорителей космоса, разбитый на месте приземления первого космонавта планеты.

Ранее сообщалось, что в Казани с 8 по 10 апреля состоится донорская акция, приуроченная ко Дню космонавтики. Принять участие могут совершеннолетние студенты весом более 50 килограмм, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

Популярное
РИА Новости
Названа официальная причина взрыва на Нижнекамскнефтехиме

Основные производственные узлы предприятия не затронуты и продолжают работу.

соцсети
Среди пострадавших на Нижнекамскнефтехиме - сотрудники подрядных организаций

Специалисты проводили на предприятии ремонтные и строительные работы.

пресс-служба Жилинспекции РТ
Обязана ли управляющая компания убираться в подъездах казанцев

Жилинспекция Татарстана перечислила все обязательные работы.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Два работника получили тяжелые травмы при падении лифта в Казани

Госинспекция труда выясняет обстоятельства инцидента.

соцсети
Парень избил девушку на остановке в Казани

Полиция проводит проверку.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам

В Татарстане, как и по всей России, выросла доля просроченных платежей: заемщики перестали справляться с кредитами, набранными в 2023—2024 годах. В будущем просрочка и количество банкротов будет расти — к тому ведет стагнация роста доходов.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Экономика Татарстана держит баланс за счет несырьевых производств
