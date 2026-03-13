КПРФ призвала не поддерживать «Почту России» за счет маркетплейсов
Депутаты полагают, что законопроект приведет к росту цен на покупаемые через интернет товары.
Предложение Минцифры поддерживать «Почту России» за счет отчислений маркетплейсов не поддержали в КПРФ, депутаты фракции в Госдуме во главе с первым зампредом ЦК партии Юрием Афониным выступили против законопроекта. Об этом сообщает «Газета.ру».
Напомним, согласно законопроекту, предлагается ввести понятие оператора почтовой связи, создать фонд повышения качества услуг и наполнить его за счет обязательных отчислений участников рынка. При этом «Почта России» от этих платежей будет освобождена, а собранные деньги направят на ее поддержку.
В случае принятия законопроекта он приведет к росту цен на покупаемые через интернет товары, что пагубно скажется на благосостоянии россиян, а также снижению конкуренции и монополизации рынка, полагают в КПРФ.
Депутаты предлагают приравнять работников «Почты России» к лицам, обеспечивающим государственные функции, что повысит их статус, даст им дополнительные гарантии, поможет увеличить зарплаты. Также такое решение усилит контроль за расходами и эффективностью организации.
Ранее сообщалось, что Ассоциация цифровых платформ, куда входят Wildberries, Ozon, «Авито», «Яндекс» и «Купер», ответила на предложение ретейлеров приравнять их к розничным торговым сетям из-за продажи продуктов питания, заявив, что те пытаются ограничить конкуренцию. В сообщении маркетплейсов говорится, что на них приходится менее 5% рынка продуктов, однако для десятков миллионов жителей страны, живущих в удаленных регионах, это единственный способ купить различные продукты, так как крупных сетевых магазинов там нет.
