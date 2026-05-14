Кто может заразить россиян хантавирусом, ответил Онищенко
Переносчиками хантавируса в России являются полевки и обычные мыши. Первые живут в дикой природе, а вторые — в домах, объяснил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Его слова приводит РИА Новости.
В целом у хантавируса существует порядка 40 серотипов с разной классификацией, каждый имеет свои особенности.
Ранее сообщалось, что хантавирус научился приспосабливаться: штаммы мутируют. Однако это не свидетельство какой-то катастрофы. Вирусы приспосабливаются, каждый год меняют свою последовательность в определенной доле и хорошо обходят человеческий иммунитет.
