Кто ответственен за противоклещевую обработку в школах
Профилактические мероприятия регламентированы действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.
В Минпросвещения объяснили, кто несет ответственность за обработку территорий школ от клещей. За это отвечают сами образовательные организации, пишет ТАСС.
Данные профилактические мероприятия строго регламентированы действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Согласно требованиям, через три-пять дней после обработки должна осуществляться проверка ее эффективности, а повторный контроль проводится через 15 дней. Всего в 2026 году запланировано обработать около 175 тысяч гектаров.
Ранее сообщалось, что в России клещи начали переносить 4 опасных экзотических вируса. Тест для диагностики разработан только для одного из новых для жителей штаммов.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Росалкогольтабакконтроль трижды находил напитки с истёкшим сроком, но магазин всё отрицает.
Школьники смогут повторно сдать русский, математику и один предмет по выбору.
Речь идет об ударе по региональному центру организации воздушного движения.
Жильцы продолжают слышать звуки работы ПВО в нескольких районах.
Уроженка Узбекистана убила ребенка, подожгла квартиру и пошла к метро, размахивая головой подопечной.
В отличие от большинства мегаполисов, купить частный дом в пригороде или черте Казани дешевле, чем трехкомнатную квартиру на вторичном рынке. Эксперты считают, что спрос на квартиры выше из-за дороговизны обслуживания и отсутствия удобств.