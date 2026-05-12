Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Минпросвещения объяснили, кто несет ответственность за обработку территорий школ от клещей. За это отвечают сами образовательные организации, пишет ТАСС.

Данные профилактические мероприятия строго регламентированы действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Согласно требованиям, через три-пять дней после обработки должна осуществляться проверка ее эффективности, а повторный контроль проводится через 15 дней. Всего в 2026 году запланировано обработать около 175 тысяч гектаров.

Ранее сообщалось, что в России клещи начали переносить 4 опасных экзотических вируса. Тест для диагностики разработан только для одного из новых для жителей штаммов.

