Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

В конкурсе «Цифровой марафон» уже зарегистрировались десятки тысяч участников из 89 регионов страны. Регистрация продлится до 3 апреля 2026 года.

Больше всего заявок (около 63%) поступило в категории «Новичок» — для тех, кто делает первые шаги в ИТ. Здесь активный интерес к конкурсу проявляют представители финансового сектора, сфер образования, промышленности, а также те, кто делает первые шаги в информационных технологиях. Категории «Исследователь» и «Эксперт» (для участников с начальными знаниями и для профессионалов) выбрали 30% и 7% соответственно. Среди этих категорий за победу поборются специалисты из таких сфер, как ИТ, образование, наука, финансы и производство. Основная часть участников — в возрасте от 31 до 45 лет.

В этом году впервые доля девушек среди участников составила более 50%. Наибольшее число заявок поступило в категории «Новичок» — 60,5%. Доля участниц в категории «Исследователь» составила почти 30%, а среди «Экспертов» — 17%.

Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Конкурс «Цифровой марафон» — уникальная возможность проявить себя, получить новые знания и навыки в сфере цифровых технологий. Мы видим, как с каждым годом растёт интерес к ИТ среди молодёжи, студентов, преподавателей и специалистов из разных отраслей. Особенно радует, что в этом году более половины участников — девушки, что говорит о растущей роли женщин в цифровой экономике. Такие проекты, как «Цифровой марафон», формируют будущее наших регионов и всей страны, объединяя талантливых людей и помогая им реализовать свой потенциал».

Победительница 2025 года в категории «Новичок» Хадижат Мусаева (25 лет, Махачкала) рассказала, что пришла на конкурс, чтобы проверить свои силы. В результате она не только выиграла, но и обрела уверенность в себе, которая стала ей надёжной опорой.

«Победа дала мне нечто важное: профессиональное признание среди моих коллег и преподавателей. Она соединила мою работу, учёбу и хобби в единый профессиональный трек. Я потратила свой сертификат на курсы, чтобы стать в ней уникальным специалистом в сфере «1С», связующим звеном между строгим миром информационной безопасности и реальными людьми за экранами. Теперь я не просто оператор и не просто студент. Я человек, который понимает эту систему изнутри и знает, как сделать её безопаснее».

В этом году специально для конкурса Сбер разработал виртуальное пространство. В нём участники могут общаться, проходить квесты и образовательные задания, изучать возможности ГигаЧата, а также получать баллы в общий зачёт конкурса.

О конкурсе

Программа включает четыре этапа: образовательный, онлайн-тестирование, проектный и финальный. По итогам первых трёх этапов будут определены три победителя уровня «Новичок», а финалисты в категориях «Исследователь» и «Эксперт» продолжат бороться за победу на финальном очном этапе. Победитель, занявший первое место в категории «Эксперт», получит 1 миллион рублей, в категории «Исследователь» — 500 тысяч рублей. Призёры уровня «Новичок» получат ценные призы от Сбера.

