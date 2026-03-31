Стоит обсудить проблемы со специалистами ситуационного центра.

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев рассказал, что делать, если у жителей из-за ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим» выбило окна или появились трещины в оконных рамах. Нужно обратиться в службу учета претензий по телефонам: 8 (8555) 35-10-72 или 8 (8555) 35-10-00.

Специалисты ситуационного центра при необходимости помогут просмотреть записи с видеодомофонов и камер видеонаблюдения. Беляев настоятельно рекомендует обращаться в службы, жителям там помогут и подскажут, как действовать дальше.

Напомним, на заводе начался сильный пожар из-за сбоя в работе оборудования. Всего в результате ЧП пострадали 13 человек, их с различными травмами доставили в больницу. При этом в качестве причины пожара называется то, что на предприятии якобы взорвался осушитель.

Инспекторы Минэкологии проводят отбор проб воздуха из-за сильного пожара. Инспекторы выехали на место после сообщения о возгорании на территории предприятия.

