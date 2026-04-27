Праздничные мероприятия пройдут в Кремле и парке Победы, на площади Тысячелетия и улице Баумана.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Власти Казани сформировали программу на День Победы. Где пройдет парад и во сколько приходить на концерт, рассказал заместитель руководителя исполкома города по социальным вопросам Азат Абзалов.

- Напомню, что в преддверии 81-й годовщины Победы в Татарстане сформирован план мероприятий. В школах Казани продолжают организовывать музеи, посвященные героям войны и участникам СВО. В майские дни запланирован «Пост номер 1», - рассказал Абзалов.

С утра торжества начнутся с возложения цветов на Арском и Архангельском кладбищах, у Вечного огня и у памятников. Основная программа на 9 Мая традиционно состоится на площади Тысячелетия. На параде в 10:00 примут участие войска Казанского гарнизона, военнослужащие, участники СВО, а также ученики Военного училища. Парад будет и в парке Победы – в нем будут участвовать старшеклассники и юнармейцы. Для детей организуют мастер-классы.

На «Бессмертный полк» зовут к 12:00 – в это время на пересечении улиц Карла Маркса и Толстого начнет формироваться колонна. Шествие стартует в 15:00 и пройдет по улицам Карла Маркса, Лобачевского и Кремлёвской и остановится на площади Тысячелетия.

Мероприятия пройдут и на территории Казанского кремля. С 10:00 там будут проходить тематические мероприятия, с 11:00 до 13:00 – акция «Вальс Победы». В пять вечера по дворе Присутственных мест покажут вокально-хореографический спектакль «Домой с Победой…». Иммерсивную программу «Этот день мы приближали как могли» можно будет посмотреть на улице Баумана.

Вечерняя программа на площади Тысячелетия начнётся в 19:00 – в концерте примут участие молодежные группы, хор Казани в рамках проекта «Поющая Казань», творческие коллективы.

Праздничный салют запустят в 22:00.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.