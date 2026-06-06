Все зависит от того, где растут деревья.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В июне тополя покрылись пухом и заметно осложнили жизнь тем, у кого аллергия. Но, оказывается, на тополиный пух можно пожаловаться. Куда именно – поделился с РИА Новости адвокат Олег Зернов.

По словам эксперта, жалобу можно подать в управляющую компанию, муниципалитет или городским властям.

Зернов пояснил: если тополь растет на придомовой территории многоквартирного дома, спилить дерево без общего собрания собственников не получится. Если они дадут добро, далее следует обратиться в управляющую компанию с требованием убрать дерево или обрезать его.

Если же тополь не является аварийным, следует собрать доказательства того, что он ухудшает качество жизни – вызывает, к примеру, острую аллергическую реакцию.

- Если дерево расположено за пределами двора, обращаться следует в муниципалитет, администрацию населенного пункта или профильные природоохранные ведомства. Окончательное решение об обрезке или вырубке принимается с учетом состояния дерева и требований местного законодательства, – пояснил Зернов.

Ранее татарстанцам рассказали, чем опасен тополиный пух и как от него защититься. На улице лучше использовать маски, назальные фильтры и солнечные очки.

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