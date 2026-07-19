Также цены упали на сладкий перец, бананы, сливочное масло и детский творожок.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За июнь текущего года стоимость ряда товаров в России снизилась, а самым подешевевшим продуктом стали куриные яйца. Это обусловлено летним подъемом яйценоскости кур, падением интереса покупателей в летний период и ограниченным сроком годности. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на слова старшего аналитика инвесткомпании «Риком-Траст» Валерии Поповой.

Она пояснила, что короткий срок хранения не позволяет производителям долго держать яйца на складах, поэтому для быстрой продажи приходится снижать цены. Среди плодоовощной продукции рекордсменами оказались сладкий перец, подешевевший на 3,5 процента, бананы (3,1 процента), чеснок (2,8 процента), а также свежие помидоры и грибы, цена на которые снизилась на 1,5 процента.

В группе «молочки» сильнее всего подешевели сливочное масло, ультрапастеризованное молоко и детский творожок. Попова объяснила, что это связано с подъемом производства сырого молока в предыдущие периоды.

Относительно 2025 года положительная динамика прослеживается в ценах на фрукты и овощи (минус 4,88 процента), сливочное масло (8,54 процента), крупы и бобовые (2,1 процента). По мнению аналитика, стабилизация обусловлена ростом российского производства, рекордным урожаем прошлого года и усилением конкуренции.

Ранее сообщалось, что в июне этого года цены в Татарстане поднялись на 1,11 процента в сравнении с маем, тогда как в целом по стране – всего на 0,87 процента. Годовая инфляция в регионе выросла до 7,26 процента.

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