Болезнь обладает высокой вероятностью хронического течения.

Автор фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Гепатит С отличается от других гепатитов высокой вероятностью хронического течения. У него показатель находится на уровне 80 процентов, тогда как у, например, гепатита В — всего лишь 8-10 процентов, заявил главный инфекционист Минздрава Татарстана, доцент кафедры детских инфекций КГМУ Халит Хаертынов.

При длительном течении заболевания возможно формирование фиброза или цирроза печени. Иногда эту ситуацию помогают решить только радикальные методы, такие как пересадка печени.

Основными жалобами при хроническом гепатите С могут быть слабость, усталость, нежелание что-либо делать, работать, учиться.

- Мы можем подумать, что это лентяй, на самом деле это больной человек, который нуждается в применении терапии, - отметил врач.

Когда человек болеет долго, у него могут возникнуть и внепеченочные проявления: кожные, сердечно-сосудистые, поражение почек, изменение со стороны крови. К тому же вирус гепатита С — потенциально онкогенный вирус.

Ранее мы также писали, что в Татарстане зарегистрировано 24 тысячи инфицированных гепатитом С. Сюда входят и носители хронического гепатита С. В мире средние показатели по заболеваемости — около двух миллионов, по России - 12-15 тысяч, а в республике - от 35-45 случаев. При этом около двух тысяч случаев хронического гепатита С являются первичновыявленными. Основная возрастная группа инфицированных (70 процентов) — это лица трудоспособного возраста (от 20 до 49 лет).

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.