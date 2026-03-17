Общество
17 марта 20:51
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Лерчек и других больных осужденных матерей России хотят помиловать

Прецедент подсудимого блогера пролил свет на необходимость гуманного отношения к болеющим женщинам с детьми.

Автор фото: РИА Новости

В Госдуме призвали провести амнистию для тяжелобольных матерей, обвиненных в нетяжких преступлениях. По информации Life.ru, так председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала приостановку уголовного производства в отношении блогера Лерчек — многодетной матери, которая после родов узнала о четвертой стадии рака желудка.

Останина подчеркнула, что случай Лерчек далеко не уникальный и в помиловании нуждаются не только известные личности. Депутат также отметила необходимость более гуманных приговоров для детей до 14 лет и родителей-одиночек. Пока на такие заявления парламентариев внимания не обращают, заключила Останина.

Напомним, что по решению Гагаринского суда Москвы домашний арест Валерии Чекалиной (Лерчек) по уголовному делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ отменен. Орган принял во внимание обнаруженную у подсудимой онкологию четвертой стадии.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.