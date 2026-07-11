Летом татарстанцы все чаще жалуются на соседей с пасеками на участках
Россельхознадзор напомнил о местах для содержания пчел и о правилах их учета.
С наступлением тепла в Управление Россельхознадзора по Татарстану поступает большое количество жалоб жителей республики на соседей, содержащих пасеки на своих участках.
Во время выездных обследований государственные инспекторы управления периодически выявляются нарушения требований законодательства. Они касаются, в частности, паспортов пчел.
В ведомстве напомнили, что на каждую пасеку оформляется ветеринарно-санитарный паспорт, куда вносятся данные исследований ветврачей по инфекционным и паразитарным заболеваниям у насекомых и обработке против таких болезней.
В соответствии с Ветеринарными правилами, места для содержания пчел (пасеки) должны размещаться на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков. Согласно постановлению правительства, пчелы подлежат групповому маркированию и учету не позднее 14 календарных дней после заселения улья.
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