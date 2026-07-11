Общество
11 июля 16:28
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«Вечерняя Казань»

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Летом татарстанцы все чаще жалуются на соседей с пасеками на участках

Россельхознадзор напомнил о местах для содержания пчел и о правилах их учета.

Летом татарстанцы все чаще жалуются на соседей с пасеками на участках

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С наступлением тепла в Управление Россельхознадзора по Татарстану поступает большое количество жалоб жителей республики на соседей, содержащих пасеки на своих участках.  

Во время выездных обследований государственные инспекторы управления периодически выявляются нарушения требований законодательства. Они касаются, в частности, паспортов пчел.  

В ведомстве напомнили, что на каждую пасеку оформляется ветеринарно-санитарный паспорт, куда вносятся данные исследований ветврачей по инфекционным и паразитарным заболеваниям у насекомых и обработке против таких болезней.  

В соответствии с Ветеринарными правилами, места для содержания пчел (пасеки) должны размещаться на расстоянии не менее 3 метров от границ соседних земельных участков. Согласно постановлению правительства, пчелы подлежат групповому маркированию и учету не позднее 14 календарных дней после заселения улья.

Ранее сообщалось, что Татарстан не вошел в число популярных регионов для летнего отдыха. Бронирование отелей по России сократилось более чем на пять процентов.

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