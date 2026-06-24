Общество
24 июня 17:54
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«Вечерняя Казань»

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Люди, живущие вместе вне брака, угрожают безопасности России, заявил Баланин

Минюстиции борется за укрепление семейных отношений.

Люди, живущие вместе вне брака, угрожают безопасности России, заявил Баланин

Автор фото: Минюст РФ

Замминистра юстиции России Вадим Баланин заявил на полях Петербургского международного юридического форума, что сожительство без регистрации брака несет угрозу безопасности страны. Его слова приводит РИА Новости.

Минюст поддерживает укрепление семейных отношений. Ведомство готово принять меры по противодействию разрушению традиционных идеологий. На протяжении последних двух лет идет мониторинг по внесению изменений в Семейный кодекс.

Ранее сообщалось, что для россиян хотят ввести выплаты за долгий брак — от пяти до ста тысяч рублей. Уровень разводов в России остаётся высоким, а семьи, которые проходят через десятилетия вместе, — это настоящая опора для общества и пример для подражания.

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