Всего за полгода аудитория мессенджера выросла в 10 раз.

Автор фото: Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане 1,5 миллиона человек пользуются национальным мессенджером МАХ. Об этом на брифинге рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин.

В сентябре 2025 года мессенджером пользовались около 150 тысяч татарстанцев. Всего за семь месяцев аудитория выросла в 10 раз - к марту на отечественной платформе сидят уже 1,5 миллиона человек.

Всего в республике 2,9 миллиона интернет-пользователей. Татарстан уже движется к цифре в три миллиона, отметил Начвин.

В России МАХ пользуются 89 миллионов человек. Из них 22,3 миллиона связали мессенджер с учетной записью «Госуслуг», 5,5 миллиона создали цифровой айди.

Ранее мы писали, что в отелях в Казани могут ввести заселение через МАХ. Пока эксперимент запускается в Москве, но позже планируется распространить его и за пределами столицы.

Все самое интересное в нашем телеграм-канале.