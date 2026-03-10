МАХ пользуются уже 1,5 миллиона татарстанцев
Всего за полгода аудитория мессенджера выросла в 10 раз.
В Татарстане 1,5 миллиона человек пользуются национальным мессенджером МАХ. Об этом на брифинге рассказал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Илья Начвин.
В сентябре 2025 года мессенджером пользовались около 150 тысяч татарстанцев. Всего за семь месяцев аудитория выросла в 10 раз - к марту на отечественной платформе сидят уже 1,5 миллиона человек.
Всего в республике 2,9 миллиона интернет-пользователей. Татарстан уже движется к цифре в три миллиона, отметил Начвин.
В России МАХ пользуются 89 миллионов человек. Из них 22,3 миллиона связали мессенджер с учетной записью «Госуслуг», 5,5 миллиона создали цифровой айди.
Ранее мы писали, что в отелях в Казани могут ввести заселение через МАХ. Пока эксперимент запускается в Москве, но позже планируется распространить его и за пределами столицы.
