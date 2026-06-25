Существуют различные и своеобразные сценарии применения БПЛА.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Наибольший эффект от беспилотников есть в сельском хозяйстве, стройке и логистике. Но не все из этих сценариев на сегодня применимы. Гендиректор Федерального центра БАС Максим Авдеев говорит, что они часто встречаются со своеобразными способами применения беспилотников.

- Иногда люди начинают применять их там, где, казалось бы, не всегда очевидно. И начинают решаться очень быстро задачи, - говорит он.

Например, регионы, которые борются с пожарами. Беспилотники дают с точки зрения выявления и возможности быстрого реагирования резкий значимый эффект. Это и любая профилактика чрезвычайных ситуаций.

- Мы сталкивались с регионами, которые просто за счет беспилотников во время весеннего ледохода заранее видят, где скапливаются бревна в русле... Бревна складываются и перекрывают русло, идет подтопление. Если на берегах живут люди, начинаются потопы, борьба с последствиями. Своевременное выявление таких проблем приводит к оперативному устранению заторов, резко у регионов идут вниз затраты на устранение последствий, - подытожил эксперт.

Сейчас идут эксперименты с применением БПЛА в доставке, к примеру путем спуска на лебедке. В недалеком будущем таких примеров станет больше и это перестанет быть чем-то необычным, уверен Авдеев.

Ранее во время пресс-конференции замглавы Минпромторга Татарстана Иван Колчин заявил, что в республике на данный момент выпускают беспилотники более 20 предприятий. Некоторые из них имеют опыт работы в отрасли более 25-30 лет. БПЛА создают в основном для решения проблем на рынках сельского и лесного хозяйств, для мониторинга ЛЭП, нефтепроводов и экологического надзора.

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