Общество
21 марта 10:11
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Маткапитал разрешили направлять на ипотеку региональных микрокредитных компаний

С 1 февраля выплата на первого ребенка составляет 728,9 тысячи рублей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Правительство России расширило возможности использования материнского капитала. Теперь его можно направлять на оплату первоначального взноса, основного долга или погашение процентов по ипотеке, выданной региональными микрокредитными компаниями (МКК). Об этом сообщает ТАСС.

Такие организации полностью принадлежат субъектам РФ, и в каждом регионе может быть только одна подобная компания. Закон, разрешающий МКК выдавать ипотеку, вступил в силу еще в октябре 2025 года.

Постановление также уточняет, на каких участках можно строить жилье с помощью маткапитала. Вместо «для ведения садоводства» теперь будет указано «для ведения садоводства для собственных нужд». Также добавили блокированную жилую застройку и возможность строительства с использованием эскроу-счета.

Напомним, с 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка составляет 728,9 тысячи рублей. На второго ребенка выплата увеличивается до 963,2 тысячи рублей, если семья не получала деньги на первого. Если же сертификат уже оформляли, то на второго ребенка доплатят 234,4 тысячи рублей.

В Татарстане жители чаще всего используют материнский капитал для первоначального взноса по ипотеке. Для чего ещё можно использовать маткапитал, «Вечерняя Казань» писала ранее.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.