MAX должен стать привлекательнее в СНГ, чем его конкуренты, заявил Песков
Россия при помощи мессенджера сможет знакомить со своей позицией жителей стран ближнего зарубежья.
Мессенджер MAX должен стать более привлекательным для пользователей в СНГ, чем его аналоги, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики. Его цитирует ТАСС.
MAX, по словам Пескова, должен обогнать своих конкурентов на пространстве СНГ, в результате Россия сможет в условиях враждебного информационного окружения знакомить со своей позицией жителей стран ближнего зарубежья.
Ранее стало известно, что татарстанцам наобещали в нацмессенджере. За полгода аудитория платформы выросла в 10 раз. В приложение стремительно переходят все нужные для жизни сферы - культура, здравоохранение, финансы. А Минцифры республики уверяет, что отечественный мессенджер абсолютно безопасен.
