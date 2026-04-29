Майские праздники предложили продлить за счёт январских каникул
По мнению специалиста, россиянам весенний отдых нужнее для семейных планов и активностей.
Замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил перекроить календарь выходных так, чтобы майские праздники длились с 1 по 9 число. Об этом он рассказал РИА Новости.
Секрет простой — забрать часть дней у зимних каникул и перенести их на весну. Например, отдыхать в январе не до 9 числа, а только до 7 января, а освободившиеся дни отдать маю. Гриб уверен, что людям такой расклад будет гораздо удобнее. Именно на май многие планируют и семейный отдых, и вылазки на природу, и всякие активности, для которых новогоднее лежание на диване подходит куда меньше.
Сейчас же, по словам чиновника, ситуация странная: чтобы нормально отдохнуть весной, гражданам приходится искусственно растягивать себе праздники — брать отгулы или тратить отпускные дни.
Ранее мы писали, что в мае россиян ждет 19 рабочих дней. На последний месяц весны приходится два официальных нерабочих праздничных дня.
Также сообщалось, что депутат Георгий Камнев хочет сократить рабочие дни между майскими праздниками. В Госдуме призвали проявить больше гибкости и дать сотрудникам возможность провести время с семьей.
