В местах совершения праздничного намаза обнаружили 216 нарушений правил безопасности.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пожарные и спасатели перед Ураза-байрамом занялись обеспечением безопасности этого светлого события: поговорили со священнослужителями, персоналом мечетей, провели инструктаж, отработали с ними действия в случае возгорания. Такую работу провели во всех 936 мечетях, задействованных в будущем мероприятии. В ходе проверки 75 мест празднования МЧС Татарстана нашло 216 нарушений пожарной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие пройдет с 3 утра до 13 часов дня 20 марта. Сотрудники экстренных служб организуют масштабное дежурство во время религиозного события.

Ранее провести такую работу в мечетях поручил раис Татарстана Рустам Минниханов. Обеспечением спокойного празднования также займутся МЧС и ДУМ.

