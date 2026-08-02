Общество
2 августа 20:20
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«Вечерняя Казань»

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МЧС Татарстана напомнило татарстанцам о правилах ношения спасательных жилетов

Инспекторы ГИМС Татарстана призывают судоводителей и отдыхающих не пренебрегать базовыми требованиями, чтобы избежать трагических происшествий во время лодочных прогулок и катания на водных аттракционах.

МЧС Татарстана напомнило татарстанцам о правилах ношения спасательных жилетов

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Главное управление МЧС России по Татарстану в мессенджере MAX напомнило жителям республики о важности соблюдения правил безопасности на воде. Ведомство подчеркивает, что специальный жилет — это не просто формальность, а обязательное средство, способное сохранить жизнь во время отдыха на водоемах республики.

Ведомство подробно описало случаи, когда ношение спасательного жилета обязательно по закону. Например, при управлении гидроциклом и катании на буксируемых аттракционах — водных лыжах, «бананах», «плюшках» и других устройствах. Также спасательный жилет обязателен на борту маломерных судов длиной до 4 метров включительно во время их движения.

Кроме того, жилет нужно надевать на открытой палубе при прохождении шлюзов или закрытой акватории речных портов. Детям до 12 лет категорически запрещено находиться вне кают без спасательного жилета.

Инспекторы ГИМС Татарстана напоминают, что пренебрежение этими базовыми правилами влечет за собой не только крупные штрафы, но и приводит к трагедиям. С началом пика купального сезона патрулирование рек и озер республики переведено на усиленный режим.

Ранее мы писали, что за сутки в Татарстане потушили восемь пожаров и восемь раз выезжали на аварии. Спасатели снова напоминают о правилах безопасности.

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