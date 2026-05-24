Ограничения будут действовать с вечера 26 мая до утра следующего дня.

Мечеть Кул Шариф в Казани закроют для посещения туристов — в здании будет проводиться подготовка к празднованию Курбан-байрама и праздничный намаз, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Казанский Кремль».

Отмечается, что ограничения будут действовать с 18:00 26 мая до 8:00 27 мая. При этом музеи и выставочные залы в эти дни будут работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что в честь проведения главного мусульманского праздника в Татарстане 27 мая объявлен выходной. Также во вторник, 26 мая, уйти с работы можно будет на час раньше.

