Ограничение связано с Ураза-байрамом.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Перед Ураза-байрамом в Казани временно закроют мечеть Кул Шариф. Это связано с подготовкой к празднику. Попасть туда нельзя будет с 18:00 19 марта до 9:00 20 марта, сообщает комитет по развитию туризма Казани.

Напомним, что празднование Ураза-байрама в мечети начнется в 6:30 с чтения аятов Корана и продолжится гает-вагазами в 7:00. Намаз планируется совершить в 7:30.

Ранее сообщалось, что на Ураза-байрам транспорт в Казани будет работать по графику выходного дня. Некоторые маршруты начнут курсировать с 5:00.

