Медикам, помогавшим жертвам взрыва на Нижнекамскнефтехиме, выплатят спецпремии
Также из стационара выписали еще двоих пациентов.
Специальные премии выплатят медработникам, участвовавшим в оказании помощи пострадавшим при взрыве на Нижнекамскнефтехиме. Об этом сообщили в пресс-службе «СИБУРа».
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов навестили в Центральной районной многопрофильной больнице пострадавших работников, а также встретились с медиками, работавшими в день ЧС.
У пострадавших наблюдается положительная динамика, из стационара выписали еще двоих человек. Они продолжат восстановление дома. В стационарах продолжают лечение 20 человек, еще двое пациентов остаются в реанимации в Москве. Вскоре их планируют перевести в обычные палаты. В Казани лечение проходят еще шесть пострадавших.
В компании напомнили, что продолжают поддерживать пострадавших и семьи погибших, проведены все обещанные ранее выплаты.
Напомним, при пожаре на Нижнекамскнефтехиме погибли 12 человек, поисковая операция завершилась через несколько дней. Среди погибших - девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой» и пожарный. В больницы доставили несколько десятков пострадавших при пожаре. Причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси во время работы по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
