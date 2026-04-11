Также из стационара выписали еще двоих пациентов.

Автор фото: пресс-служба ПАО «СИБУР»

Специальные премии выплатят медработникам, участвовавшим в оказании помощи пострадавшим при взрыве на Нижнекамскнефтехиме. Об этом сообщили в пресс-службе «СИБУРа».

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов навестили в Центральной районной многопрофильной больнице пострадавших работников, а также встретились с медиками, работавшими в день ЧС.

У пострадавших наблюдается положительная динамика, из стационара выписали еще двоих человек. Они продолжат восстановление дома. В стационарах продолжают лечение 20 человек, еще двое пациентов остаются в реанимации в Москве. Вскоре их планируют перевести в обычные палаты. В Казани лечение проходят еще шесть пострадавших.

В компании напомнили, что продолжают поддерживать пострадавших и семьи погибших, проведены все обещанные ранее выплаты.

Напомним, при пожаре на Нижнекамскнефтехиме погибли 12 человек, поисковая операция завершилась через несколько дней. Среди погибших - девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой» и пожарный. В больницы доставили несколько десятков пострадавших при пожаре. Причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси во время работы по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.