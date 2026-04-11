Общество
11 апреля 12:44
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Медикам, помогавшим жертвам взрыва на Нижнекамскнефтехиме, выплатят спецпремии

Также из стационара выписали еще двоих пациентов.

Автор фото: пресс-служба ПАО «СИБУР»

Специальные премии выплатят медработникам, участвовавшим в оказании помощи пострадавшим при взрыве на Нижнекамскнефтехиме. Об этом сообщили в пресс-службе «СИБУРа».

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев и председатель правления СИБУРа Михаил Карисалов навестили в Центральной районной многопрофильной больнице пострадавших работников, а также встретились с медиками, работавшими в день ЧС.

У пострадавших наблюдается положительная динамика, из стационара выписали еще двоих человек. Они продолжат восстановление дома. В стационарах продолжают лечение 20 человек, еще двое пациентов остаются в реанимации в Москве. Вскоре их планируют перевести в обычные палаты. В Казани лечение проходят еще шесть пострадавших.

В компании напомнили, что продолжают поддерживать пострадавших и семьи погибших, проведены все обещанные ранее выплаты.

Напомним, при пожаре на Нижнекамскнефтехиме погибли 12 человек, поисковая операция завершилась через несколько дней. Среди погибших - девять сотрудников НКНХ, два работника подрядной организации «Татспецнефтехимремстрой» и пожарный. В больницы доставили несколько десятков пострадавших при пожаре. Причиной ЧП стало воспламенение газовой смеси во время работы по ликвидации последствий разгерметизации оборудования на производстве синтетического каучука.

Популярное
Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани выпустил Станислава Шевырева из-под домашнего ареста

Сроки следствия по делу основателя «Волги-Автодор» продлены на два месяца - до 14 июня.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Казани задержали украинца, убившего сотрудника ОПК

Обвиняемый организовал убийство вместе с сообщниками год назад.

Mash
Опубликованы фото сбежавших из вагона в Чувашии заключенных

Преступники разбили окно во время стоянки и выпрыгнули — с тех пор их не удалось найти.

скриншот видео
Четыре человека погибли в ДТП с трактором в Татарстане

От полученных травм скончались два водителя и два пассажира.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Суд Казани отправил бывшего прокурора-коррупционера Мухаметзянова в колонию

Подсудимый полностью признал вину.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Закон о крипторынке: инфраструктура еще не создана, а наказания запланированы

В Госдуму внесен законопроект «О цифровой валюте», который определяет правила игры на российском крипторынке. Эксперты отмечают, что он схож с европейским, но все же уникальный. Не исключено, что его примут уже в весеннюю сессию.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Цены в магазинах не дадут татарстанцам расплатиться по кредитам
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
ЦБ остудил рост МФО: перехватить займ до зарплаты теперь удастся далеко не всем
Александра Шестакова / ИД «Вечерняя Казань»
Малодоступная ипотека и дорогие кредиты охладили рынок ИЖС
Егор Затеев / ИД«Вечерняя Казань»
Номинальные средние зарплаты россиян растут, а реальные «съедает» инфляция
