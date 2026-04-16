Медикам в России изменят способ начисления зарплаты
Изменения коснутся всех работников сферы здравоохранения.
Оклад сотрудников медицинских и здравоохранительных учреждений будет составлять половину от суммы дохода без учета компенсаций. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом размер зарплаты не должен оказаться ниже, чем в прошлом году. Работающим в опасных и неблагоприятных условиях медикам на четыре процента повысят доход относительно той зарплаты при работе в обычной среде.
Такую рекомендацию выдвинуло правительство вместе с работодателями и профсоюзом. Направлена она на улучшение кадрового потенциала в сфере здравоохранения.
Ранее сообщалось, что в Татарстане увеличили финансирование на форменную одежду для медицинских работников. Дополнительно в республике выделили почти 79 миллионов рублей.
