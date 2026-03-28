Общество
28 марта 00:30
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Медики Татарстана трижды спасли жизнь пациентке с инфарктом и остановкой сердца

Сейчас женщина восстанавливается в санатории.

Автор фото: РКБ

С непростым случаем пришлось столкнуться врачам РКБ. У женщины были инфаркт, остановка сердца, тампонада, кома и схлопнувшиеся лёгкие. Историей пациентки поделились в пресс-службе больницы.  

63-летняя женщина поступила в РКБ с инфарктом. После установки четырех стентов ее состояние резко ухудшилось, и находящуюся в коме пациентку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.  

Затем у женщины остановилось сердце. Врачи смогли запустить его и, стабилизировав состояние, перевели женщину на искусственную вентиляцию лёгких. Но и на этом проблемы не закончились: ее лёгкие с обеих сторон схлопнулись, и хирургам пришлось устанавливать дренажи, чтобы расправить их.  

После выхода из комы пациентка прошла длительную реабилитацию, поскольку у нее были нарушены память, речь, письмо, координация движений. После комплексной восстановительной терапии речь и походка нормализовались, тремор ушёл. Сейчас пациентка находится в санатории и продолжает восстанавливаться.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.