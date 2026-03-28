Медики Татарстана трижды спасли жизнь пациентке с инфарктом и остановкой сердца
Сейчас женщина восстанавливается в санатории.
С непростым случаем пришлось столкнуться врачам РКБ. У женщины были инфаркт, остановка сердца, тампонада, кома и схлопнувшиеся лёгкие. Историей пациентки поделились в пресс-службе больницы.
63-летняя женщина поступила в РКБ с инфарктом. После установки четырех стентов ее состояние резко ухудшилось, и находящуюся в коме пациентку перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.
Затем у женщины остановилось сердце. Врачи смогли запустить его и, стабилизировав состояние, перевели женщину на искусственную вентиляцию лёгких. Но и на этом проблемы не закончились: ее лёгкие с обеих сторон схлопнулись, и хирургам пришлось устанавливать дренажи, чтобы расправить их.
После выхода из комы пациентка прошла длительную реабилитацию, поскольку у нее были нарушены память, речь, письмо, координация движений. После комплексной восстановительной терапии речь и походка нормализовались, тремор ушёл. Сейчас пациентка находится в санатории и продолжает восстанавливаться.
