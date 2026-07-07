Несмотря на врожденную особенность, житель имел крепкое здоровье, однако состояние ухудшилось из-за перенесенного коронавируса.

Автор фото: канал в Максе Альмира Абашева

Кардиологи городской больницы № 5 в Набережных Челнах столкнулись с уникальным случаем — к ним поступил 37-летний пациент Ильшат, у которого сердце находится с правой стороны. Все остальные органы имеют обычное расположение. С детства он находился под наблюдением медиков и прекрасно себя чувствовал, однако два года назад здоровье стало ухудшаться из-за перенесенного коронавируса. После диагностики врачи обнаружили аритмию, хроническую сердечную недостаточность, ухудшение работы почек и печени. Об этом сообщает глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев в своем канале в «Максе».

Специалисты подобрали лечение и стабилизировали состояние, после чего в Центре трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова Ильшату установили электрокардиостимулятор и выполнили радиочастотную абляцию. Устройство позволило выровнять ритм сердца и улучшить состояние. Каждый месяц необычный пациент посещает консультации и сдает анализы.

Ранее медики ДРКБ спасли новорожденного с несовместимой с жизнью патологией пищевода. Врачи экстренно провели операцию, в ходе которой порок удалось устранить практически без разрезов.

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