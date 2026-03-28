Мемориальные комплексы и памятники в Татарстане приведут в порядок ко Дню Победы
Масштабная уборка после зимы начинается 1 апреля.
В рамках санитарно-экологического двухмесячника, который пройдет в Татарстане с 1 апреля по 31 мая, главное внимание будет уделено мемориальным комплексам и памятникам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов республики.
Докладывая на субботнем совещании в Доме правительства РТ о предстоящей масштабной уборке в республике, министр экологии Татарстана Азат Зиганшин подчеркнул, что памятники и мемориалы будут приведены в порядок к 9 мая, ко Дню Победы.
- Двухмесячник – это наша общая масштабная и слаженная работа. Главная задача – к 9 мая привести республику в порядок, уделяя внимание мемориальным комплексам и памятникам, что особенно важно в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане, – отметил глава ведомства.
Ранее сообщалось, что Татарстан займется усиленной очисткой территорий после зимы. В республике стартует санитарно-экологический двухмесячник.
