Общество
28 марта 20:26
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Мемориальные комплексы и памятники в Татарстане приведут в порядок ко Дню Победы

Масштабная уборка после зимы начинается 1 апреля.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В рамках санитарно-экологического двухмесячника, который пройдет в Татарстане с 1 апреля по 31 мая, главное внимание будет уделено мемориальным комплексам и памятникам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов республики.  

Докладывая на субботнем совещании в Доме правительства РТ о предстоящей масштабной уборке в республике, министр экологии Татарстана Азат Зиганшин подчеркнул, что памятники и мемориалы будут приведены в порядок к 9 мая, ко Дню Победы.  

- Двухмесячник – это наша общая масштабная и слаженная работа. Главная задача – к 9 мая привести республику в порядок, уделяя внимание мемориальным комплексам и памятникам, что особенно важно в Год воинской и трудовой доблести в Татарстане, – отметил глава ведомства.

Ранее сообщалось, что Татарстан займется усиленной очисткой территорий после зимы. В республике стартует санитарно-экологический двухмесячник.

