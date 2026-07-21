Мероприятия для молодежи в Татарстане выльются почти в 5 млн рублей
Будут организованы соревнования и мастер-классы.
Татарстан направит на проведение мероприятий для молодежи более 4,8 миллиона рублей. Такая сумма фигурирует в опубликованном на сайте госзакупок тендере.
Мероприятия запланированы в 15 районах республики. Будут организованы, в частности, соревнования и мастер-классы по скейтбордингу, катанию на самокате и велосипедах BMX.
В трех районах будут работать арт-площадки с творческими мастер-классами по расписанию или созданию арт-объектов. Предусмотрена фото- и видеосъемка мероприятий.
Праздники пройдут до 15 сентября. Заказчик мероприятий - министерство по делам молодежи Татарстана.
Ранее мы писали, что в 2026 году День Татарстана, 30 августа, выпадает на воскресенье. И дополнительного выходного из-за праздника вводить не собираются. Переносить его на понедельник не планируют.
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