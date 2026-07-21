Общество
21 июля 23:07
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«Вечерняя Казань»

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Мероприятия для молодежи в Татарстане выльются почти в 5 млн рублей

Будут организованы соревнования и мастер-классы.

Мероприятия для молодежи в Татарстане выльются почти в 5 млн рублей

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан направит на проведение мероприятий для молодежи более 4,8 миллиона рублей. Такая сумма фигурирует в опубликованном на сайте госзакупок тендере.  

Мероприятия запланированы в 15 районах республики. Будут организованы, в частности, соревнования и мастер-классы по скейтбордингу, катанию на самокате и велосипедах BMX.    

В трех районах будут работать арт-площадки с творческими мастер-классами по расписанию или созданию арт-объектов. Предусмотрена фото- и видеосъемка мероприятий.  

Праздники пройдут до 15 сентября. Заказчик мероприятий -  министерство по делам молодежи Татарстана.

Ранее мы писали, что в 2026 году День Татарстана, 30 августа, выпадает на воскресенье. И дополнительного выходного из-за праздника вводить не собираются. Переносить его на понедельник не планируют.

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