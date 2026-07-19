Пассажиры смогут путешествовать как между конечными пунктами, так и с пересадками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Скоростное речное сообщение Татарстана с Удмуртией, Нижегородской областью, Марий Эл, Чувашией и Пермским краем запустят 27 июля, сообщили в правительстве Нижегородской области.

Судно на подводных крыльях «Метеор 120Р» отправится по маршруту Нижний Новгород — Казань — Сарапул — Пермь. Для Татарстана это означает прямое речное сообщение между Казанью, Чистополем, Нижнекамском, Елабугой и Набережными Челнами.

Пассажиры смогут путешествовать как между конечными пунктами, так и с пересадками на промежуточных остановках, сообщает оператор «Водолет».

Напомним, что повышение цен на топливо сказалось на стоимости проезда на «Метеоре» из Челнов. Для пассажиров сделали новую остановку.

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