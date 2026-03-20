20 марта 12:36
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Метшин поздравил казанцев с завершение священного месяца Рамадан

Ураза-байрам знаменует духовное очищение и обновление.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил жителей с Ураза-байрамом. Этот светлый день знаменует духовное очищение и обновление, символизирует верность высшим ценностям ислама и поддержку ближних, отметил градоначальник.

«Ураза-байрам объединяет верующих и искренне почитается жителями Казани, по праву признанной культурной столицей исламского мира 2026 года. Этим достижением город обязан каждому из вас, всей мусульманской умме, вносящей неоценимый вклад в упрочение духовно-нравственных основ общества, сохранение межконфессионального и межнационального согласия и достойное воспитание подрастающего поколения», - сказал Метшин.

Мэр поблагодарил казанцев за атмосферу добра и гармонии. Все это помогает укрепить традиции взаимного уважения и доверия, милосердия и неравнодушия к окружающим. Метшин пожелал людям мира, крепкого здоровья и благополучия.

Напомним, традиция отмечать Ураза‑байрам уходит корнями ко второму году после переселения пророка Мухаммада в Медину. В тот момент было ниспослано предписание о посте в Рамадан и даны два великих праздника: Ураза‑байрам и Курбан‑байрам. С тех пор мусульмане держат строгий пост с первого и по последний день Рамадана. Его окончание знаменует Ураза-байрам, который отмечают в первый день следующего месяца - Шавваль.

