Метшин рассказал, что делают в Казани для людей с ОВЗ
За прошлый год столица Татарстана собрала 118 миллионов рублей.
В прошлом году благотворительный фонд «Добрая Казань» получил 118 миллионов рублей, которые направили 5000 попечителям. Об этом на международном форуме-дискуссии «Добрая Казань» сообщил мэр города Ильсур Метшин.
В этом году проекту исполняется 10 лет. За эти годы от фонда президентских грантов Казань получила 1,4 миллиарда рублей.
Уже на протяжении десяти лет первоклассники получают дневники добрых дел, в которые они вклеивают наклейки за каждое доброе дело. За эти годы дневники получили 175 тысяч детей.
В 2014 году ученики 19-й гимназии провели «Ярмарку добра». Благодаря собранным деньгам была полностью оборудована одна комната в казанском хосписе. Сейчас эта ярмарка проходит ежегодно в каждой школе Казани.
На сегодняшний день в 54 школах и 68 детских садах созданы условия для обучения детей с инвалидностью. Сейчас в школах Казани обучается 1214 особенных детей.
После окончания школы дети могут обучаться в тренировочных центрах и учебно-тренировочных квартирах. В последних их учат базовым навыкам самообслуживания. Всего в Казани 12 центров и квартир.
