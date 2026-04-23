За прошлый год столица Татарстана собрала 118 миллионов рублей.

В прошлом году благотворительный фонд «Добрая Казань» получил 118 миллионов рублей, которые направили 5000 попечителям. Об этом на международном форуме-дискуссии «Добрая Казань» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

В этом году проекту исполняется 10 лет. За эти годы от фонда президентских грантов Казань получила 1,4 миллиарда рублей.

Уже на протяжении десяти лет первоклассники получают дневники добрых дел, в которые они вклеивают наклейки за каждое доброе дело. За эти годы дневники получили 175 тысяч детей.

В 2014 году ученики 19-й гимназии провели «Ярмарку добра». Благодаря собранным деньгам была полностью оборудована одна комната в казанском хосписе. Сейчас эта ярмарка проходит ежегодно в каждой школе Казани.

На сегодняшний день в 54 школах и 68 детских садах созданы условия для обучения детей с инвалидностью. Сейчас в школах Казани обучается 1214 особенных детей.

После окончания школы дети могут обучаться в тренировочных центрах и учебно-тренировочных квартирах. В последних их учат базовым навыкам самообслуживания. Всего в Казани 12 центров и квартир.

