11 марта 10:54
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Метшин возглавил медиарейтинг мэров городов Приволжского федерального округа

Высокий уровень медиаактивности главы столицы Татарстана связан с рядом событий и инициатив.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Мэр Казани Ильсур Метшин по итогам февраля 2026 года вновь возглавил медиарейтинг мэров столиц Приволжского федерального округа. Об этом говорится в исследовании «Медиалогии».

Первое место Метшина объясняется рядом событий и инициатив, которые широко освещались в СМИ. К примеру, в феврале Метшин подвел итоги социально-экономического развития города за 2025 год на отчетной сессии Казанской городской думы. Помимо этого, он посетил презентации наземных беспилотников для уборки снега. Также Метшин поручил разработать правила передвижения для курьеров на электровелосипедах.

Помимо Метшина в топ-3 включили мэров Уфы Ратмира Мавлиева и Ульяновска Александра Болдакина.

Ранее сообщалось, что Казань стала первой среди городов-миллионников по площади зеленых насаждений. В городе зеленью покрыто более 60% территории.

