19 марта 02:27
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Метшин высоко оценил условия труда на Казанском вертолетном заводе

Автор фото: пресс-служба мэрии Казани

Ильсур Метшин побывал в производственно-учебном центре при Казанском вертолетном заводе, в котором порядка 800 школьников осваивают востребованные рабочие специальности.  

В созданном в 2024 году центре ребята обучаются, начиная с 7-го класса. Программа длительностью 108 академических часов рассчитана на один год. Обучение максимально приближено к условиям реального производства.  

В центре - 15 производственных участков, 12 лабораторий и 21 учебный класс. Школьники работают на реальной авиационной технике: вертолетах Ми-8 и Ансат, которые позволяют им изучать конструкцию и особенности эксплуатации машин, что называется, вживую. 

- Дети приходят сюда, учатся и осознанно выбирают профессию. Мы пообщались со школьниками и студентами: у большинства из них родители не связаны с машиностроением или вертолетным заводом. Но именно профориентация, возможность с детства увидеть производство своими глазами, формирует этот осознанный выбор. Сегодня мы фактически возвращаемся к хорошо забытым, но эффективным практикам профориентации. Эту работу необходимо продолжать и расширять. Дети должны понимать, чем они будут заниматься, где работать и в каких условиях, – подчеркнул Метшин.  

Осмотрев фюзеляжно-сборочный цех и основные сборочные участки завода, мэр города также высоко оценил условия труда на предприятии.  

- Важно отметить, что достойные условия созданы не только в учебном центре, но и на самом вертолетном заводе. Это один из флагманов не только вертолетостроения, но и социальной политики  – того, как нужно заботиться о людях и создавать условия на предприятии, чтобы туда приходили работать жители Казани. Как результат планомерной работы по профориентации и созданию комфортных условий труда - сегодня предприятие не испытывает кадрового дефицита и даже имеет возможность выбирать специалистов на разные участки. Это хороший пример для других отраслей – от авиастроения до химической и нефтехимической промышленности: профориентация, внимание к людям и современные условия труда становятся ключом к устойчивому развитию, – цитирует градоначальника пресс-служба казанской мэрии.

