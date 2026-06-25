Мэр Казани выступил на заседании Ассоциации городов БРИКС+.

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В Марокко прошло заседание Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+. В нем принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Градоначальник и почетный председатель Ассоциации отметил стратегическую важность укрепления горизонтальных связей между городами. Площадка ассоциации превратилась в эффективное пространство для диалога, где муниципальные лидеры совместно ищут решения актуальных городских вызовов.

В прошлом году было подписано соглашение между ассоциацией и ОГМВ, и это стало важным этапом в интеграции муниципальной платформы БРИКС в глобальные сети местных органов власти. В том числе укрепило роль городов как полноправных участников международного процесса.

Также Метшин напомнил, что Казань успешно провела первый Юношеский фестиваль БРИКС. Мероприятие объединило 150 талантливых участников из 35 муниципалитетов. После этого поступило много запросов на продолжение фестиваля. И Беларусь, как страна-партнер БРИКС, поддержала идею. Следующей весной фестиваль пройдет уже в Минске.

Помимо представителей городов и стран БРИКС, приняли активное участие мэры из Мексики и Аргентины – стран, которые не являются членами БРИКС. Замначальника Управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев подчеркнул, что муниципальная дипломатия стала неотъемлемой частью глобальных процессов. Она обеспечивает устойчивое развитие и благополучие людей вне зависимости от политической конъюнктуры. Он уверен, что обмен подобным опытом и «живой» диалог между городами стран БРИКС+ остается крайне востребованными для мирового сообщества.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу БРИКС предложили создать в России. Государство уже имеет «грандиозные» планы с Китаем, Индией, Бразилией и Южной Африкой в этой отрасли.

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