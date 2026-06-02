Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин предложил России и Афганистану перейти на полностью безвизовый режим. Такое предложение он озвучил в преддверии ПМЭФ-2026.

По его словам, отношения между государствами развиваются стремительно. В частности, в начале года верительную грамоту президенту России вручил посол Афганистана. На прошедшем «КазаньФоруме» состоялось первое заседание МПК Россия — Афганистан. А на международном форуме по безопасности было подписано первое соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Теперь для развития туристического потенциала можно отменить и визы.

