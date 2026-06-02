Общество
2 июня 15:29
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Между Россией и Афганистаном предложили ввести безвизовый режим

Отношения стран развиваются стремительно, заметил Хабибуллин.

Между Россией и Афганистаном предложили ввести безвизовый режим

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин предложил России и Афганистану перейти на полностью безвизовый режим. Такое предложение он озвучил в преддверии ПМЭФ-2026.

По его словам, отношения между государствами развиваются стремительно. В частности, в начале года верительную грамоту президенту России вручил посол Афганистана. На прошедшем «КазаньФоруме» состоялось первое заседание МПК Россия — Афганистан. А на международном форуме по безопасности было подписано первое соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Теперь для развития туристического потенциала можно отменить и визы.

Ранее сообщалось, что визовые центры Италии изменили правила для россиян при получении виз. Теперь подать документы можно только лично с паспортом и подтвержденной онлайн записью.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В каких селах Татарстана появятся базовые станции со связью и интернетом

У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
В Татарстане главу музея уволили за присваивание премий сотрудников

Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.

kzn.ru
С Игоря Куляжева взыщут 5,2 миллиона рублей по иску его экс-супруги

Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.

rais.tatarstan.ru
На Кировской дамбе в тестовом режиме заработал курортный комплекс TatarSu

Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

соцсети
Спасшая ребенка из воды жительница Казани поделилась, как потратит 1 млн награды

Девушка получила премию имени Тиграна Кеосаяна, которую выдают людям, рискующим собой ради спасения других.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей

В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.