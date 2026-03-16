Общество
16 марта 10:53
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Милонов выступил против продажи одноразовых мангалов для шашлыков

Парламентарий при этом считает «верхом пошлости» и дорогие приспособления для жарки.

Автор фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дешевые устройства из тонкого металла для приготовления шашлыков следует запретить, считает зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий недоволен негативными последствиями их использования для экологии, поскольку люди после выезда на природу оставляют мангалы в лесу, сообщает SHOT.

Однако Милонов не предлагает россиянам перейти на дорогие аналоги за 25 тысяч, поскольку это «верх пошлости». ГОСТ на мангалы, по его мнению, тоже вводить не следует — это приведет к стремительному росту цен в этом сегменте, и жители просто не смогут позволить себе приготовить шашлыки.

Ранее сообщалось, что в этом году у татарстанцев будет мало времени пожарить мясо на природе, поскольку эти майские праздники будут самыми короткими за последние пять лет. Жители республики смогут отдохнуть всего шесть дней.

