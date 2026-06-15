Добровольное страхование не помогло, бюджет перегружен выплатами пострадавшим.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Минфине заявили, что хотят ввести обязательное страхование частных домов от чрезвычайных ситуаций. Замминистра Иван Чебесков объяснил: добровольно граждане страхуются плохо, а государству приходится каждый раз выделять огромные деньги на ликвидацию последствий. В первую очередь нововведение должно коснуться домов в опасных зонах — например у воды, передает «РГ».

Минфин разрабатывает схему вместе с МЧС, Центробанком и страховщиками. Обещают сделать так, чтобы страховым компаниям это тоже было выгодно. Заодно ведомство поддержало идею установить минимальный срок вложений в программе долгосрочных сбережений — пять лет. Иначе софинансирование от государства можно потерять. Это коснётся только новых договоров и может заработать уже осенью.

Ещё одна идея — разрешить использовать маткапитал в той же программе долгосрочных сбережений. Но тогда его статус изменится и индексация отменится, так что вопрос пока обсуждается. Также хотят автоматизировать перевод замороженных пенсионных накоплений на счета долгосрочных сбережений и активнее рассказывать гражданам об инвестиционных счетах.

Ранее мы писали, что правительство хочет ввести запуск проверки ОСАГО по камерам после 1 октября. Нарушители начнут получать штрафы.

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