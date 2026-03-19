В ведомстве пояснили, что просьба об отсрочке связана с жалобами бизнеса на возможные убытки и необходимостью доработать техническую базу.

Автор фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Министерство финансов России попросило перенести рассмотрение законопроекта, запрещающего букмекерам принимать ставки у недееспособных граждан и лиц с долгами по исполнительным производствам. Инициативу предложили отложить до осени 2026 года, письмо глава ведомства Антон Силуанов направил письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Законопроект, внесенный в парламент еще в марте 2024 года, запрещает заключать пари с теми, кто признан недееспособным или уклоняется от уплаты долгов, включая алименты. Также документ вводит прямой запрет для букмекеров принимать ставки у несовершеннолетних.

Однако против проекта выступают букмекеры. По их данным рынок может потерять до 40% аудитории, так как именно столько игроков имеют долги. Затраты на проверку клиентов через госсистемы обойдутся в среднем одному букмекеру в 150–200 миллионов рублей в год.

По данным самого Минфина, отложить принятие законопроекта попросили из-за жалоб бизнеса на возможные убытки и необходимости доработать техническую базу Соцфонда и ФССП.

Ранее сообщалось, что самозапрет на ставки готовят в России на законодательном уровне. Букмекеры нацелены на сотрудничество с правительством и уже дали клиентам возможность устанавливать собственные лимиты по разным параметрам.

