Общество
19 марта 10:28
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Министерства культуры Татарстана и Беларуси договорились о сотрудничестве

Документ подписан в Минске в рамках Дней культуры России.

Министерства культуры Татарстана и Беларуси договорились о сотрудничестве

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Министерства культуры Татарстана и Беларуси подписали дорожную карту по сотрудничеству между ведомствами. Церемония прошла в Минске в рамках совместного заседания коллегий министерств культуры двух стран во время Дней культуры России в Беларуси.

Делегацию Татарстана возглавила министр культуры республики Ирада Аюпова. Документ закрепил планы дальнейшего развития двусторонних отношений в культурной сфере.

«Наша повестка сотрудничества очень эффективна, и я надеюсь, что это внимание друг к другу не угаснет. У нас есть скрепы, которые невозможно разрушить ни временем, ни обстоятельствами», — подчеркнула глава Минкультуры РТ.

Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов в Ухане обсудил сотрудничество с главами CNCEC и Wuhuan Engineering. Одна из компаний помогала реализовывать проект «Аммоний».

По итогам визита Минниханов поручил профильному министерству создать рабочую группу для обмена опытом и внедрения китайских технологий в Татарстане.

