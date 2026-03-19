Министерства культуры Татарстана и Беларуси договорились о сотрудничестве
Документ подписан в Минске в рамках Дней культуры России.
Министерства культуры Татарстана и Беларуси подписали дорожную карту по сотрудничеству между ведомствами. Церемония прошла в Минске в рамках совместного заседания коллегий министерств культуры двух стран во время Дней культуры России в Беларуси.
Делегацию Татарстана возглавила министр культуры республики Ирада Аюпова. Документ закрепил планы дальнейшего развития двусторонних отношений в культурной сфере.
«Наша повестка сотрудничества очень эффективна, и я надеюсь, что это внимание друг к другу не угаснет. У нас есть скрепы, которые невозможно разрушить ни временем, ни обстоятельствами», — подчеркнула глава Минкультуры РТ.
Ранее сообщалось, что раис Татарстана Рустам Минниханов в Ухане обсудил сотрудничество с главами CNCEC и Wuhuan Engineering. Одна из компаний помогала реализовывать проект «Аммоний».
По итогам визита Минниханов поручил профильному министерству создать рабочую группу для обмена опытом и внедрения китайских технологий в Татарстане.
