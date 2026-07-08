Минлесхоз Татарстана повысил класс пожарной опасности в лесах
В республике продолжается мониторинг обстановки.
На территории Татарстана установлен третий класс пожарной опасности в лесах. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.
- Пожаров на землях лесного фонда в этом году не зарегистрировано. Сейчас на территории республики установился третий класс пожарной опасности в лесах. В целях недопущения лесных пожаров продолжается космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, - поделился представитель ведомства.
Согласно данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», в республике с начала 2026 года зарегистрировано 239 термических точек и 190 случаев возгораний на граничащих с лесным фондом землях.
В Минлесхозе Татарстана напомнили, что в лесах категорически запрещается оставлять, сжигать мусор или поджигать сухую траву; разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах; бросать на землю непотушенные спички и окурки; использовать неисправный транспорт, выдающий искры; использовать пиротехнику.
В случае возгорания в лесу или возле лесных массивов татарстанцев просят звонить по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95.
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