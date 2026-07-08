В республике продолжается мониторинг обстановки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На территории Татарстана установлен третий класс пожарной опасности в лесах. Об этом сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства республики Ильгизар Зарипов.

- Пожаров на землях лесного фонда в этом году не зарегистрировано. Сейчас на территории республики установился третий класс пожарной опасности в лесах. В целях недопущения лесных пожаров продолжается космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, - поделился представитель ведомства.

Согласно данным региональной диспетчерской службы ГБУ РТ «Лесопожарный центр», в республике с начала 2026 года зарегистрировано 239 термических точек и 190 случаев возгораний на граничащих с лесным фондом землях.

В Минлесхозе Татарстана напомнили, что в лесах категорически запрещается оставлять, сжигать мусор или поджигать сухую траву; разводить костры в пожароопасный сезон и в необорудованных местах; бросать на землю непотушенные спички и окурки; использовать неисправный транспорт, выдающий искры; использовать пиротехнику.

В случае возгорания в лесу или возле лесных массивов татарстанцев просят звонить по телефонам: 8-800-100-94-00, 8 (843) 221-37-95.

Ранее очевидцы спасли 53-летнего мужчину на пожаре в нижнекамском СНТ «Строитель». Пострадавший госпитализирован в центральную районную больницу с тяжелым отравлением дымом.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.