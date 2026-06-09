Делегация также посетила Научно-технический центр и ознакомилась с новинками модельного ряда «КАМАЗа».

Автор фото: tatarstan.ru

Произведенный в Татарстане Aurus Senat протестировали раис республики Рустам Минниханов и зампред правительства России Дмитрий Патрушев в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Патрушев прибыл в Челны в рамках рабочей поездки. Он вместе с Миннихановым также посетили автомобильный завод «КАМАЗ», где осмотрели производственные площадки и главный конвейер. Им показали линейку грузовиков нового поколения К5, которые используются в магистральных перевозках, а также в качестве коммунальной техники и для спецзадач.

Помимо этого делегация также посетила Научно-технический центр, где им показали новинки модельного ряда «КАМАЗа».

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Алабуга» на заводе Aurus началась сборка прототипов обновленного седана Senat. Сначала инженеры и технологи отрабатывают процессы обновленных технологических операций, после чего пройдут испытания, многоэтапный технический контроль и внедрение в каталог автомобильных красок бренда новых лимитированных оттенков.

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