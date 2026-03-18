Общество
18 марта 08:58
Автор материала:«Вечерняя Казань»

Минниханов изучил китайские технологии ИИ в Хэфэе

Глава Татарстана поручил перенять опыт китайской компании по искусственному интеллекту.

Минниханов изучил китайские технологии ИИ в Хэфэе

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил китайский город Хэфэй, где побывал в компании iFlytek — одного из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и распознавания речи.

Ключевым акционером iFlytek является крупнейший в мире оператор мобильной связи China Mobile, обслуживающий почти миллиард абонентов. Компания разрабатывает голосовых помощников, системы виртуальной реальности и облачные технологии.

Автор фото: пресс-служба раиса Татарстана

Минниханову презентовали наушник с функцией синхронного перевода, в памяти которого загружено 80 языков. Гостю также показали систему проверки учебных материалов — искусственный интеллект проанализировал тест школьника на основе загруженных данных.

Среди других разработок — виртуальные помощники для водителей, медицинские голосовые ассистенты, системы автоматизации колл-центров и умные видеоконференции с транскрипцией переговоров.

По итогам визита Минниханов поручил профильному министерству сформировать рабочую группу по отраслям и направить специалистов в компанию для обмена опытом и внедрения передовых технологий.

Ранее мы писали, что Татарстан за счет ИИ оказался одним из лидеров цифровой трансформации. Оценка проводилась по 18 ключевым показателям.

