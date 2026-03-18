Минниханов изучил китайские технологии ИИ в Хэфэе
Глава Татарстана поручил перенять опыт китайской компании по искусственному интеллекту.
Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочим визитом посетил китайский город Хэфэй, где побывал в компании iFlytek — одного из мировых лидеров в области искусственного интеллекта и распознавания речи.
Ключевым акционером iFlytek является крупнейший в мире оператор мобильной связи China Mobile, обслуживающий почти миллиард абонентов. Компания разрабатывает голосовых помощников, системы виртуальной реальности и облачные технологии.
Минниханову презентовали наушник с функцией синхронного перевода, в памяти которого загружено 80 языков. Гостю также показали систему проверки учебных материалов — искусственный интеллект проанализировал тест школьника на основе загруженных данных.
Среди других разработок — виртуальные помощники для водителей, медицинские голосовые ассистенты, системы автоматизации колл-центров и умные видеоконференции с транскрипцией переговоров.
По итогам визита Минниханов поручил профильному министерству сформировать рабочую группу по отраслям и направить специалистов в компанию для обмена опытом и внедрения передовых технологий.
Ранее мы писали, что Татарстан за счет ИИ оказался одним из лидеров цифровой трансформации. Оценка проводилась по 18 ключевым показателям.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
